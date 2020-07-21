衛福部彰化醫院和工研院持續合作打造智慧醫療臨床資訊系統，雙方今天在彰化醫院共同發表「血液透析智慧醫療系統」，可藉由「透析異常預警」與「透析小幫手」兩大AI技術把關與即時監控，提前預防異常發生，將大幅降低洗腎風險。

工研院電光系統所所長吳志毅指出，工研院進一步以大數據跟AI人工智慧分析建立「透析異常預警」與「透析小幫手」兩大AI人工智慧系統。光是一位洗腎病患洗一次腎的數據，包含血壓、脈搏變化、靜脈壓、血氧飽和度等就超過百筆，「透析異常預警」主要是透過AI快速分析和預警當前的腎友狀態，減少因透析過程中產生的血液透析低血壓、抽筋、暈眩，或是皮膚發癢等情況；「透析小幫手」則透過歷史透析資料分析結果，於透析前建議血液透析機脫水量、流速、溫度等的透析最佳設定值。

吳志毅強調，面對高齡社會與醫護人力不足，智慧醫療是必然的發展方向。工研院在2030的技術策略藍圖中打造「健康樂活」的應用領域，以先進醫療照護讓生命更美好，此次以智慧醫療臨床資訊系統結合AI技術與彰化地區健康照護體系中心的彰化醫院合作，緊密結合技術研發與第一線醫護應用需求，讓民眾持續享受到醫療智慧化、聯網化所帶來的便利與安心。未來，期望持續以大數據分析與人工智慧晶片進行系統軟硬體整合，推進長期照護，以先進的醫療與資通訊推升醫療4.0時代的來臨。

彰化醫院院長謝文淮說，彰化醫院和工研院合作打造血液透析智慧醫療系統，已穩定運作於醫療第一線，腎友的血液透析過程生理數值，透過串聯後形成數據庫呈現於電腦上，加速醫師判讀，目前血液透析中心所有的紙本已不再以人工抄寫，連護理人員交班的便條紙也已經電子化，大大節省時間及人力，提昇安全性，累計的數據並已形成大數據，做為AI人工智慧的分析資料。

謝文淮說，科技的進步正一步步翻轉醫療的樣貌，他們和工研院從2年前就開始合作，這次將原有系統升級，更擴大到醫護人員排班與派工、衛材庫房管理、醫療大數據預測等，結合「人、機、料、法、環」於一個系統，架構Internet of Everything，正式邁向醫療4.0時代。

(時報資訊)