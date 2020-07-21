秀蘭阿嬤習慣護理之家後，兒女們和秀蘭阿嬤決定把位在市區的老房賣掉，負擔護理之家的費用。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

秀蘭阿嬤在護理人員及照服員細心照護下，身體逐漸康復。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣已進入高齡化社會，老年問題不容忽視，長照機構似乎是長者居住安全與照護品質最終的選擇，91歲的秀蘭阿嬤，3年前因病住進了門諾壽豐護理之家後，認識許多新朋友，生活煥然一新；阿嬤為了不增加子女負擔，經討論後，決定賣掉位在市區的「老厝」，用這筆錢負擔護理之家每月的費用。

秀蘭阿嬤自80歲開始，身體功能逐漸退化，2017又年因中風、癲癇、敗血症等進出醫院，經家人慎重討論後，決定讓秀蘭阿嬤住進門諾壽豐護理之家。剛住進護理之家時，秀蘭阿嬤還插著鼻胃管，健康狀況不穩定，最後在護理人員及照服員細心照護下，身體逐漸康復。

秀蘭阿嬤習慣護理之家後，逐漸露出笑容，兒女們心中大石也放下許多，但礙於每個月4萬元的沈重負擔，兒女們和秀蘭阿嬤不斷商量、討論後，決定把位在市區的老房賣掉，負擔護理之家的費用。

秀蘭阿嬤說，從來沒想過會把住一輩子的老厝賣出去，錢也不是分給子女，而是替自己找到了一個更溫暖的「家」。護理之家不僅有貼心照料的護理人員，一下子還多了許多關心、陪伴的新家人，「現在，我的厝底家，歡迎來我家作客」。

台灣目前已進入高齡化的社會，預估2026年將達超高齡化階段，許多老年人與家人討論後，決定賣房養老，賣掉「老庴」後的失落感非人人能克服。儘管如此，在退休後的老年生活要保有一定生活品質，是每個人將面臨的人生課題之一。

(中時 )