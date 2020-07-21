海聲華德福學校及山城社團、地方人士等，發起搶救公辦民營實驗學校。（王文吉攝）

海聲華德福學校校長張宜玲怒斥市府「決策粗糙草率」。（王文吉攝）

山城週刊社長吳鎮坤發起成「還我公辦民營實驗學校促進會」抗爭到底。（王文吉攝）

台中市教育局為推動實驗教育，投入8206萬元整修東勢高工舊校區綜合大樓。（王文吉攝）

舊東勢高工因921地震多棟校舍毀損，遷校後荒廢至今。（王文吉攝）

「還我公辦民營實驗學校，信守承諾早日招生！」海聲華德福學校不滿台中市教育局廢止委託辦理實驗學校，校長張宜玲21日怒斥市府「決策粗糙草率」，最後竟以地震帶及少子化為由廢止。地方團體更籌組「還我公辦民營實驗學校促進會」，揚言抗爭到底。

海聲華德福學校4、5年努力遭一紙公告抹煞，張宜玲表達嚴重抗議，並怒斥地震帶根本就是「煙霧彈」，而教育部統計自2015年至今，實驗教育人口增加3倍，代表許多家長對現行教育失望，若以少子化為由，停止好的教育「不是劣幣逐良幣嗎？」社會怎麼進步？

張宜玲表示，審議過程有2次專家審議、3次教育審議，層層關卡還包括議約、協約，期間還要跟建築師團隊討論，經歷4、5年來來回回，突然一紙公告宣告結束，沒有任何專家背書，這是民主的國家嗎？比威權還要威權！

「有這樣粗糙的政治嗎？粗糙的政府嗎？」張宜玲砲轟媽媽市長不重教育、教育局決策草率。定居東勢的退休大使鄭博久也說，「東豐快」因林前市長政治霸凌，造成建設中斷，實驗教育園區已規畫好，並完成1、2期工程，受政治干預拖延甚至廢止委託，政府誠信何在？

山城週刊社長吳鎮坤則表示，地震帶及少子化都是藉口，明顯是政治考量，本來東勢可以擁有台灣第二所公辦民營實驗學校，現在希望破滅，即日起組成「還我公辦民營實驗學校促進會」抗爭到底，希望盧市府不要一錯再錯。

台中市教育局說明，東勢實驗教育園區位於東勢高工舊校址上，曾因地層滑動造成學校環山道路下陷10公尺。921大地震後，3棟教室、7棟實習工廠、2棟辦公室、學生宿舍等損毀無法使用，當時考量學校位於地震帶，地層滑動嚴重，不宜就地改建，為維護學生安全而遷校。

教育局表示，自2018年初辦理環評作業，數次審查意見包括少子化設立公校必要性、921地震後該地設校妥適性及山坡地排水等，目前環評尚未完成。考量專業評估意見，應以學生安全為優先考量，2018年底公告委託迄今仍未簽訂契約，為維護學生安全，辦理廢止公告。

(中時 )