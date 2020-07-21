阿里巴巴集團今宣佈與星巴克咖啡公司升級移動點單服務「啡快」功能，進一步加強其對消費者的觸及；大陸消費者可以透過「啡快」享受「線上點，到店取」的方便體驗，透過阿里巴巴商業操作系統，「啡快」服務將接入至手機淘寶、高德、口碑及支付寶。

透過阿里巴巴數位經濟體近10億的消費者基礎，這次擴展的服務促使星巴克可以觸達更多大陸消費者；同時，此項服務也為大陸市場持續增加的咖啡愛好者帶來更便利的享受，線上下單之餘，可選擇就近辦公室的位置，取得飲品和食品，而即使位處不熟悉地區，也一樣不成問題。

阿里巴巴商業操作系統為不同規模的品牌對接上阿里巴巴的各種能力，為他們帶來新增長機遇；阿里巴巴商業操作系統由阿里巴巴集團內跨業務部門組成的團隊所支持，品牌商藉此可以觸及所有阿里巴巴數位經濟體內的工具，加速數位化轉型及加強創新能力，由此變得更具市場競爭力。

阿里巴巴集團副總裁徐宏表示，新冠肺炎疫情突顯出數位化的重要性，這也是品牌在中國能取得成功的重要基石；阿里巴巴致力於透過阿里巴巴商業操作系統來加速品牌的商業數位化轉型，透過這次合作，星巴克在大陸提供的服務得以進一步擴展，能夠滿足消費者持續轉變的喜好習慣，並創造長期價值。

(中時 )