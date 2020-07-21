繼打壓大陸電信巨擘華為之後，美國近期盯緊大陸熱門影音社群軟體TikTok，總統川普也透露正考慮美國將其列入禁止名單中，藉此打擊大陸在疫情上作為。不過川普政府尚未正式出手前，美眾議院20日以壓倒性票數通過一項決定，要求聯邦雇員與國會職員禁止用公務機使用TikTok。

據《Politico》網站報導指出，眾議院以336票贊成、71票反對，通過由眾議員巴克（Ken Buck）提出，作為《國防授權法》修正案的一部分，禁止聯邦政府員工下載TikTok，這項禁令將擴大至國會以及國會職員。

由於TikTok目前仍有大陸科技公司「字節跳動」所擁有，即使「字節跳動」一再否認有洩露用戶個資的可能，美方擔心TikTok藉此竊取美國用戶個資並傳回大陸政府。TikTok也表示，公司從未向大陸政府提交任何個人資訊，即使被要求也不會同意。

不過眾議員在討論此案時，仍稱TikTok是美國「嚴重的國安威脅」，更懷疑「字節跳動」所蒐集的美國用戶個資如果與大陸政府共享，「恐會被用來網路攻擊美國」。

此外，外界預期眾議院將於21日通過《國防授權法》，而參議院國土安全與政府事務委員會也將於22日討論類似眾議院版的禁止TikTok條款，預計本周完成投票後，兩院再針對不同處進行最後討論。

行動應用分析公司Sensor Tower數據顯示，今年頭3個月TikTok下載量達3億1500萬次，是史上單一季度下載量最高的應用程式。

(中時新聞網)