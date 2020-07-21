面對襲擊全球的新冠肺炎疫情，我們台灣因為部署規劃得宜，在這次的抗疫防衛戰中取得不俗的成績，成為全球的亮點。而昨日（20）日《彭博社》就發表報告，評比全球75個新興經濟體的防疫表現，台灣則在其中被評選為冠軍。

根據《彭博社》這篇「生活、生計與政策-新興市場排名」（Lives, Livelihoods and Policy — Ranking Emerging Markets）的報告中，他們依照以下三點做評估：

「公共衛生」考量過去30天的整體人口比例與死亡比例。

「經濟活動」以Google的零售與工作場所移動數據為基準。

「政策空間」諸如公共債務、國家預備金覆蓋率與信用評比。

在這次的評比中，台灣防疫表現優異，獲得冠軍，第二名至第五名分別是非洲的波札那、南韓、泰國和中國大陸。而在評選的國家中，由於拉丁美洲疫情大幅度失控，巴西、智利、墨西哥、阿根廷等國家則排名墊底。

截至目前為止，新冠肺炎疫情在全球造成1470萬人感染，其中有61萬人因此喪命，感染國家中以美國（390萬人確診）、巴西（212萬人確診）、印度(116萬人確診)為疫情最慘重的前三大國家。

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(中時新聞網)