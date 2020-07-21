義大利1名77歲男子多年前創立新興宗教，不僅吸引大批富家女入教，並索取高額會費，還要求女信徒袒胸露乳在花園跳舞，進行某種詭異的儀式，甚至性侵多名女成員。義國警方接獲前教徒檢舉，耗時2年時間蒐集證據，近日見時機成熟，終於派員前往查緝，目前正在釐清該宗教集團的金流，以及是否有其他人受害。

義大利《共和國報》（la Repubblica）報導，該名淫教主被控以宗教名義斂財長達30年，期間透過各種手段吸引多金女性入教，除了向她們收取高額捐獻維持團體運作，並規定教徒們必須稱呼他為「醫生」，連行為舉止都嚴加管制，甚至會挑選年輕的女成員加以性侵，聲稱可藉此帶領女性進入「魔幻且神秘的世界」。

根據前教徒提供的影片，可見一群女子在花園裡露出雙乳，且下半身僅用少許布料圍住，手舞足蹈地圍成圓圈跳舞，彷彿在進行某種詭異儀式。此外，女教徒入團後，就會被說服與親人斷絕聯繫，或是鼓勵家人也加入該教，而她們加入後會得到住所，並由醫生分配教內工作，使受害者對教主更加依賴，久久無法脫身。

報導指出，向警方檢舉的前教徒過去也對教主深信不疑，直到後來大夢初醒才驚覺受騙，氣得向警方報案；義大利警方獲報後展開追查，經過長達2年的蒐證，近日終於展開查緝行動，目前正在調查該組織的資金流向，同時釐清是否有更多無知女子受害。

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(中時新聞網)