美國24歲男演員歐提茲（Johnny Ortiz）在11歲時就以童星身分出道，參與過不少影集影出，豈料日前爆出他和另一名男子涉嫌企圖謀殺被逮捕，疑似和黑幫有關；儘管歐提茲的家屬認為他是無辜的，但全案仍在調查中，若他的罪刑成立，將面臨終身監禁。

歐提茲5月底被警方以企圖謀殺的罪名逮捕，他和另一名男性友人納瓦羅（Armando Miguel Navarro）試圖謀殺名為杜克的男子（Brian Duke），警方逮捕兩人後，推測這起事件應該與黑幫鬥爭有關；經偵訊後得知納瓦羅負責行兇，但警方沒明確表示歐提茲負責哪一部分，兩人在一個多月前被逮捕後，遭扣留至今，昨（20）日早上才出席法院受審。

儘管歐提茲被認定是謀殺嫌疑人，但他的家人不僅認為他是無辜的，更發起募款活動請民眾一起聲援；不過，全案仍在調查中，據悉，若歐提茲罪刑一旦成立，他將被判終身監禁，將無法再回演藝圈。

(中時新聞網)