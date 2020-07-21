生產F-35聯合打擊戰機的洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)，獲得了8.6億美元的改裝合同，將為美國空軍生產14架F-35A，之所以稱為改裝，是因為其中8架是原本要交付給土耳其的，現在將改為美國空軍適用的版本，這就意味著土耳其正式失去F-35戰機。

防衛世界(Defense World)報導，美國提供給盟邦的武器，與美軍使用的版本都會略有不同，所以原本供應給土耳其的8架戰機，需要一定程度的修改，才能成為美國空軍的成員。

美國國防部的合同規定：「由於土耳其退出F-35計劃，因此行使改裝選擇權，美國空軍將接手這批8架 F-35A 批號Lot14，並且再多購買另外6架Lot 14 型F-35A。」

土耳其與美國的F-35交易爭議，源自於土耳其執意購買俄俄羅斯S-400防空系統，美國與北約擔心，要是土耳其引進S-400後，俄羅斯必然會知曉F-35的匿蹤效果與電子參數，因此不斷力勸土耳其中止交易，但是土耳其沒有同意，使得美國片面停止交付F-35給土耳其。

兩星期前，美國眾議員曾經提議，就由美國代購土耳其得到的S-400飛彈，也許還有轉寰的空間，不過土耳其沒有同意，而俄羅斯也表示此舉根本不可行，完全違反俄土的軍購合約。

上週五，三名美國議員提出一項法案，要求就此事制裁安卡拉。

土耳其對於美國和北約的做法，採取不回應的態度，他們表示願意繼續為F-35提供零件到2022年3月，也就是原本的合約到期日。

(中時新聞網)