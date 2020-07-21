李眉蓁的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》，被吳佩蓉指控抄襲童振源的論文，李眉蓁表示可能有些沒有標註到的，她要說聲抱歉。彭文正笑著感謝吳佩蓉在高雄補選把論文議題搬到檯面，實在太有趣了！

李眉蓁的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》，被今年初參選立委失利的促轉會東廠事件吹哨人吳佩蓉在臉書PO文指出，涉及嚴重抄襲僑委會委員長童振源曾發表的《兩岸政經互動》，因未標明出處，已經侵犯他人著作權。

根據中國時報記者的報導，李眉蓁昨（20）日對此回應「受寵若驚」，她挖苦自己說「曾想過我的論文是不是也會被拿出來討論，沒想到真的中」。

李眉蓁表示，10幾年前她還是一個沒有任何公職的學生，想不到寫的論文現在會受關注。針對被指抄襲童振源著作的章節，李眉蓁回應，可能有些沒有標註到的，她要說聲抱歉。

陳其邁20日拜票時2次回應「不清楚李眉蓁的論文」，他說因為在趕行程，一路奔波並沒有好好看過她的內容，不清楚對方論文的來龍去脈到底是怎麼樣。

而政論節目《政經關不了》主持人彭文正笑著感謝吳佩蓉在高雄補選把論文議題搬到檯面，實在太有趣了！彭文正說他在學術界20幾年，只要有人說他論文是抄襲的，趕快去告他！

彭文正並以「那壺不開提那壺，高雄補選豬隊友炒論文門？」為標題，討論各種論文的真偽，並且嘴角失守，從頭笑到尾。如果高雄補選主軸是論文，他一定奉陪，他也一定挺李眉蓁。也歡迎去告他，他樂於到法院說清楚。

(中時新聞網)