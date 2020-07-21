消防人員獲報趕緊到現場查看，但未見火煙。仍持續留守戒護。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰濱工業區線西區一家化學公司實驗室下午發生氣爆意外，詳細爆炸原因消防人員正再進一步調查釐清。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰濱工業區線西區、彰濱西3路，一家作為半導體供應鏈的化學公司，21日下午2時許，傳出實驗室爆炸意外，2名男性員工遭波及，其中1人送醫，無大礙。消防局獲報後已派人車出動並留守廠區待命戒護，因現場無火煙，詳細事發原因還要調查釐清。

彰化縣消防局第三大隊指出，下午2點多，位在線西鄉彰濱西三路一家化學工廠傳出爆炸，疑似是實驗室內操作不慎引發。共出動15輛消防車、3輛救護車與30人到場救災，到場時並無發現火煙；其中1名男姓無外傷，拒絕送醫；另一男子右手臂遭噴飛物品砸傷，意識清楚、送彰濱秀傳救治。

根據了解，發生實驗室爆炸意外的化學公司，主要從事半導體的特殊氣體與化學材料的開發製造；爆炸發生後實驗室內設備毀損、現場一片狼藉；消防人員初步發現，疑似是實驗室內輸送氣體的管線，因壓力過大發生物理性爆炸，受影響面積約100平方公尺；消防人員正在進一步了解氣爆原因。

(中時 )