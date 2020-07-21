詹姆士去年加入乾拌麵市場，自創商品「詹麵」與「詹醬」滿周年，屢獲國際獎項肯定。今（21日）舉行新品記者會，親自示範「蔥油雞汁」口味拌麵，他經營一年來投入上千萬，坦言還未回本，「還看不到錢，投下去第一筆錢沒那麼快回收，開始回本後第二款新口味又要出，所以一直投錢」。

因產品沒加防腐劑與高含量的堅果油，詹姆士曾被網友批評拌麵「太黏」，他調低堅果油含量發現根本不香，最後堅持自己的好味道，「我們比較憨慢，又不是暴利，覺得好東西不孤單，若被市場洪流淘汰也沒辦法」，堅持不降成本。問及是否觀察競爭對手？有主持外景《詹姆士出走料理》的他以節目為例，「我沒看過台灣外景節目，看了會被影響，就不能做自己想做的，拌麵也是一樣，我嘗了其他拌麵，怕影響自己的味道，所以我不太去吃別人的麵」。但他自認遠不及曾國城的拌麵，「他那麼強，怎麼可能打得贏」。

身高175公分的詹姆士，因家族有遺傳性糖尿病，瘦身前健康報告都是紅字，不僅高血糖、高血壓，還有高血脂，日前靠飲食及運動，半年成功瘦身10公斤，目前77公斤。他偷偷爆料曾多次邀請曾國城加入減重行列，但一直被拒，後來得知曾國城私下聘請私人教練。

22歲愛女就讀加拿大的大學，日前因疫情影響4月回台，連畢業典禮都沒參加，從通知到回國僅2天的時間，女兒形容「跟逃難一樣」。她學電影相關，待疫苗研發成功後才會回溫哥華學效化妝及彩妝，目前在台靠接案剪輯影片維生，曾想過當YouTuber開設頻道，但不用爸爸幫忙，堅持不當靠爸族，非常有骨氣。

(中時 )