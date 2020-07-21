香港近期爆發第三波新冠肺炎疫情，衛生防護中心21日公布，香港21日單日新增新冠肺炎確診病例達到61起，其中3起為輸入病例，另外58宗個案為本土感染案例。其中33起為與之前確診者有關連，另有25起則感染來源不明。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在25起感染來源不明的確診個案中，來自各行各業，不過，其中一名為陪診員，由於每日都會帶一至兩個長者到醫院覆診，恐會感染更多人。

(工商 )