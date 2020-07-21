香港新增確診61病例 58起為本土感染案例 17:212020/07/21 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎病例持續增加。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港近期爆發第三波新冠肺炎疫情，衛生防護中心21日公布，香港21日單日新增新冠肺炎確診病例達到61起，其中3起為輸入病例，另外58宗個案為本土感染案例。其中33起為與之前確診者有關連，另有25起則感染來源不明。 衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在25起感染來源不明的確診個案中，來自各行各業，不過，其中一名為陪診員，由於每日都會帶一至兩個長者到醫院覆診，恐會感染更多人。 (工商 ) #起為 #本土感染 #衛生防護中心 #來源不明 #感染 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 台海開戰？林郁方：近幾月可能性增加 飛彈突襲擋不住 - 兩岸 兩岸難解封 台商掀返陸潮 - 焦點新聞 - 旺報 陸要求入境旅客 登機前5天完成核酸檢測才准入境 - 兩岸 - 旺報 美軍基地 停了一架殲-20 - 焦點新聞 - 旺報 美再制裁11家陸企 陸外交部嗆：將採取必要舉措 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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