電影大師費里尼純金獎座限時展出。（金馬執委會提供）

「2020金馬經典影展：費里尼100」將於本週五在台北新光影城熱鬧展開，影展除了與義大利多方單位協商，完整邀來電影大師費里尼執導的24部影史經典，並與義大利經濟貿易文化推廣辦事處合作「費里尼的美味人生」插畫展，還特別將費里尼於1957年由義大利珠寶品牌寶格麗精心打造的《卡比莉亞之夜》義大利大衛獎純金獎座運送來台，於7月24日至26日在台北新光影城大廳限時展出，歡迎影迷們把握難得機會，一睹超過半世紀的珍貴獎座。

費里尼當年以《卡比莉亞之夜》（1957）首度獲得義大利大衛獎最佳導演獎，此獎座由義大利知名珠寶品牌寶格麗，採用15世紀義大利文藝復興著名雕刻家唐那提羅的代表作「大衛像」的原型打造，將1.5公斤的純金雕像立於碧綠的孔雀石底座，彰顯得獎者的傑出表現。金馬執委會這回特別遠渡重洋，將獎座從義大利運送來台，讓影迷除了可以在戲院大銀幕觀賞費里尼經過精密修復處理的4K數位修復作品，還可於影廳外欣賞「費里尼的美味人生」插畫展並與珍貴的獎座合影留念，感受當年費里尼獲獎的榮耀時刻。

「2020金馬經典影展：費里尼100」將於7月24日至8月13日在台北舉行，影展票券開賣至今，不僅限量的「超級影癡套組」秒殺完售，還未開幕便已達七成滿座率，影展更與國外片商協調加演《八又二分之一》、《大路》、《卡比莉亞之夜》三部熱賣之作，讓更多觀眾大銀幕欣賞大師經典。

(中時 )