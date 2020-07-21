新北市鶯歌西湖街、大湖路是通往桃園主要道路，但因道路設計不良，路幅狹窄，大貨車與機車爭道，還有電線桿設在路肩，每年平均發生240起車禍，今年甚至有2起死亡車禍，500位居民連署請新北市議員蘇泓欽向市府反應，要求重新規畫道路設計；交通局對此回應，7月底將舉辦會勘，討論電桿地下化、道路拓寬可行性。

鶯歌西湖街、大湖路在2018年至2020年6月的2年半之內，一共發生630起交通事故，主因是西湖街有多支台電電線桿設置於路肩，大湖路則是道路過於狹窄，大貨車又多，使得大、小車頻頻爭道所致。

地方居民受不了，主動發起連署，希望新北市府能正視地方安全問題，民眾帶著500份連署書找上蘇泓欽，請民代要求交通局改善。

蘇泓欽指出，該路段是往返鶯歌、桃園的重要幹道，車流量不小，危險性高，今年還發生過2起嚴重事故，造成3人死亡。

蘇泓欽表示，大湖路甚至還有路段因為太窄，沒位置設公車亭，出現一個懸在鐵道上方的「陽台」候車亭，若民眾一個不小心，恐怕就會出人命，要求相關局處即刻會勘，解決問題。

新北市交通局表示，目前初判該路段確有改善安全必要性，短期擬先增設路口警示設施，如降速、慢字、反光標記。

交通局指出，新北市已計畫月底召集相關單位至該路段會勘，研議是否須拓寬道路、電桿地下化，會以民眾安全為最優先考量。

(中時 )