全球智慧未來教室解決方案大廠圓展（3669），今天宣布再推出全新AVer M11-8MV機械式手臂實物攝影機，讓老師能輕鬆拍攝自己的畫面或是從多個角度呈現各類教學內容的影像；它也是一台USB攝影機，可連接電腦進行直播或遠距教學。

M11-8MV直立式和加重底座設計；透過機械式手臂和可旋轉攝影鏡頭，老師可轉換拍攝自己頭像和教材內容，輕鬆進行授課或示範，而不必擔心撞倒實物攝影機。

M11-8MV提供A3尺寸大拍攝區域、8百萬畫素、Full HD 1080p解析度和20倍數位變焦，使老師能夠清楚地展示大型文件和教材，讓遠端的學生不遺漏任何課程內容細節。

M11-8MV內建麥克風收音範圍達三公尺，老師可以有更大的移動空間來提升學習參與度；廣泛的收音範圍使老師可以在線上課程中，納入科學實驗，並且按部就班的示範過程。此外，有效率的影像回放功能確保老師及學生能即時複習內容。

(時報資訊)