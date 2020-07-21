工業4.0時代來臨，新日興(3376)為培育自動化產業人才，致贈五校(輔仁大學、龍華科技大學、淡江大學、黎明科技大學、勤益科技大學)機器人手臂，希望機械產能自動化能在教學中與產業緊密結合；受惠於商務NB及蘋果新品等周邊金屬零件出貨持穩，新日興第3季業績可望優於第2季。

新日興創立於1965年，主要製造銷售產品有電腦零組件、彈簧件、沖製件等，目前為全球筆電軸承龍頭廠，隨著工業4.0時代來臨，工廠生產環境自動化升級，智慧工廠儼然已成為趨勢，繼捐贈龍華科技大學機械手臂並成立「新日興/龍華機器人拋光研磨研發中心」後，新日興再捐贈5校(輔仁大學、龍華科技大學、淡江大學、黎明科技大學、勤益科技大學)機器人手臂，新日興董事長呂勝男將價值300萬台幣的KUKA 16kg機器手臂與研磨裝置乙套捐贈予各校。

新日興表示，公司秉持「深耕在地、永續經營」之精神，積極推動產學合作，致力於打造優質教學環境，將機械產業自動化於教學中與產業緊密結合，培育自動化產業人才，使學子能充分掌握未來產業趨勢，其中龍華科技大學於去(108年)年4月受贈KUKA 16kg機器手臂乙套，並成立研發中心，共同開發拋光研磨機器人先進技術，因開發技術有成，此次新日興加贈6kg機械手臂(含拋光設備)乙套，提供該校焊接製程之研發，期望引領各校機械傳產業加速智慧化升級的同時，深化在地人才之培育。

新日興第2季合併營收為37.65億元，季增42.45%，累計上半年合併營收為64.1億元，年增31.07%，由於第2季合併營收大幅拉升，法人預估，新日興第2季毛利率及獲利將明顯優於第1季。

新日興表示，雖受疫情影響，產業有雜音，但第3季NB訂單維持水準，且美系客戶新產品拉貨啟動，在新客戶及新產品挹注下，第3季出貨及營收可望較第2季成長，下半年業績可望比預期好。

(時報資訊)