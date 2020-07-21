曲艾玲、林佳儀、林美貞、謝麗金、陳翊萱、李培禎、謝翔雅受伊甸基金會邀請，無酬發文力挺「慢飛天使」公益T恤計畫，為此特別拍攝短片宣傳義賣，盼藉由此計畫拋磚引玉號召善心，呼籲大眾以些許心意，支持遲緩兒得到更多的愛與希望。

曲艾玲聊起遲緩兒感觸很深，令她在美國求學時期記憶不斷湧現，兒時有名日籍遲緩兒同學因反應慢、言語表達不清而受身形魁武同儕歧視欺負，她出面揮拳制止，後來與日籍同學成好友，可惜唸到四年級同學全家遷回日本後便失聯。曲艾玲說：「為人父母都懂，從得知有孕到懷胎九月百分百健康是多麼不易，遲緩兒家庭是需要鼓勵的。」

陳翊萱透過此活動才明白，原來在台每15位兒童就有1位慢飛天使，她說：「及早發現治療，慢飛天使是可以追得上發育腳步的。」她大讚品牌賣690元捐500元，簡直佛心之舉非玩票性質公益。謝麗金則保持一貫樂觀心態表示：「許多事情既然發生了就勇敢面對。」她認為只有接納事實才能轉變成勇氣，同時也呼籲大家分享愛力挺活動。

林美貞長年在台發展演藝事業，近日忙於新戲讀本。她感恩說：「取之於社會用之於社會，能幫得上忙是我的榮幸。」而林佳儀從服飾品牌卸任後，首度與它牌服飾合作公益，她認為有健康身體本該惜福，有能力可伸出援手更是種福氣，林佳儀說：「服飾品牌的誠意十足，購買公益T恤、直接捐款都是很好的響應方式。」

謝翔雅的人生轉折可說是苦盡甘來，她說：「慢飛天使也許是上天給予整個家庭的考驗，每個生命都是珍貴禮物。」、「唯有好的親子關係，才能讓孩子展開生命路程的力量。」盼眾人坦然接受孩子的實況，用愛守護慢飛天使。李培禎談友人的遲緩兒家庭滿是不捨，因該位孩童的「選擇性緘默」狀況，在學校時一個字都說不出口，她的友人曾受眾人過多的干涉與建議而身心俱疲，李培禎說：「建議不是不好，但若外界不懂實際狀況時，很輕易對媽媽做任何批判。」間接造成另種傷害。

(中時 )