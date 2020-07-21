繼香港自主法獲得美國總統簽署，香港安全港法案正在審議之後，美國國會議員再度推出《香港人民的自由與選擇法案》，法案要通過簡化讓有高技能的香港人移民美國來工作的程式而反制北京在香港強行實施《國家安全法》。

來自俄勒岡州的民主黨聯邦參議員懷登（Ron Wyden）表示，“隨著中國政府繼續嚴厲打擊在香港的各種形式的異議，美國表達我們的立場是至關重要的，”懷登參議員在一份聲明中說。“我的法案不僅將保護香港人免受政治迫害，還將激勵最優秀和最聰明的香港人來美國工作並為美國經濟做出貢獻，從而懲罰中國政府。”

他提出的《香港人民的自由與選擇法案》將加快對於因政治迫害而逃往美國的香港人的居留權審批；加快向高技能的香港居民（包括擁有研究生學位的人和擁有50多名員工的企業主）的移民入境程式。 科技、工程和數學領域的申請人將獲得優先權；在美國移民法和移民人數限制上把香港與中國大陸區分開來，確保香港人不會被計入對中國大陸移民人數所設立的上限。

懷登參議員提出的這個法案是新澤西州民主黨聯邦眾議員馬林諾夫斯基（Tom Malinowski）今年6月提出的跨黨派法案的參議院版本。

香港國安法引起美英的強烈反彈。美國總統川普7月14日簽署了《香港自治法》並宣佈取消美國對香港的特殊待遇。美國參眾兩院還提出了給香港人提供政治庇護的《香港安全港法案》。

英國已經宣佈向大約300萬持有英國海外護照的香港公民提供移民機會。星期一倫敦宣佈“立即、無限期”暫停與香港的引渡條約，以此抗議北京三個星期前在香港實施新國家安全法。加拿大和澳洲此前已經終止了它們與香港的引渡條約。

(中時 )