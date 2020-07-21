蔡英文總統21日到新竹市花三倍券，買了美式拼盤、泰式料理等，初體驗花了1100元。（陳育賢攝）

蔡英文總統21日到新竹市花三倍券，買了美式拼盤、泰式料理等，初體驗花了1100元。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

振興三倍券本月15日正式使用，蔡英文總統21日特別到新竹市首度體驗三倍券，在市長林智堅的陪同下，漫遊隆恩圳步道、逛文青小店、品嘗美食。蔡英文說，「說實在的，3000塊錢三倍券一下就花完了，但大家如果心有餘力的話就多花一點，一起振興經濟。」

蔡英文昨天下午來到竹市著名的漫步步道「隆恩圳親水空間」，林智堅沿途親自導覽，一行人陸續逛了隆恩圳兩旁的美式餐廳、美髮店、網紅甜點店及泰式料理店。

兩人以三倍券購買了海陸小點、泰式美食、月亮蝦餅及水果派與飲料等美食，享受難得悠閒的「總統級」下午茶套餐，也陪林智堅到其常剪髮的美髮店買了髮蠟，最後小英總統花了1100元，小智市長花了2100元。

蔡英文表示，之前她到超商去訂了三倍券之後就開始在想要怎樣花，很感謝林智堅邀請她來新竹市，讓她第1次使用三倍券可以在這樣很有創意的城市消費。

蔡英文總統21日首次花三倍券，買了美式拼盤、泰式料理等一桌子美食。（陳育賢攝）

蔡英文總統21日首次花三倍券，買了美式拼盤、泰式料理等一桌子美食。（陳育賢攝）

每次來新竹市都有不同的體驗，這次走過隆恩圳這一趟跟逛完幾家文青小店以及稍早參觀的動保教育園區後，感覺新竹市不只對兒童、老人、毛小孩友善，她開玩笑說，「連對我這種大人也很友善啊！」。

蔡英文指出，這次買了滿桌子的美食，都是她喜歡吃的，她的口味應該很大眾化，不論是美式大翅膀、烤雞、泰式美食等她都很喜歡，另，甜點當然也是喜歡但要節制，新竹市有這麼多美食，大家有三倍券都可以來新竹走一走。

她說，她知道每個人都只有3000塊錢三倍券，說實在的，一下子就花完了，但大家如果行有餘力，鼓勵大家多花一點，讓我們的經濟可以很快的復甦，在疫情之後可以讓百工百業、各行各業業績都能成長，經濟可以開始往上走。

蔡英文總統21日在新竹市長林智堅陪同下，到新竹市花三倍券，買了美式拼盤、泰式料理等，初體驗兩人共花了3200元。（陳育賢攝）

(中時 )