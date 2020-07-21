文化部推出價值600元的「藝FUN券」，今(21)日中午公開抽籤，有登記的民眾，身分證字號尾數是「0、5、9、7、8、4、3」這7個數字人中獎，但卻也讓其他有登記的92萬4159人槓龜。不過，在抽籤過程中，行政院政委唐鳳也表示，為何要使用這樣的機制。

文化部長李永得與行政院政委唐鳳中午直播抽出「藝FUN券」得獎號碼。開始前李永得表示，「藝FUN券」開放大家登記短短幾天，就有超過300萬人註冊，很感謝大家對藝文產業的支持，但今天抽籤可能會讓有些人拿不到，讓他內心有點矛盾。唐鳳則解釋，這次抽籤，使用的是當初口罩2.0時的機制，盼能增加公平性，讓大家不用先搶先贏，可以悠閒等待。

文化部今日的抽籤方式是以民眾的身分證（居留証）號末碼為依據，並在律師的見證下，由唐鳳政委及李永得部長，每次各抽一個號碼球加總後的尾數為移動步數，並以類似「大富翁」遊戲方式進行，在地圖上移動位置至所在格子，格子所在的數字即代表該身分證（居留證）末碼數字者中獎。

文化部也提醒已完成註冊者，務必開啟「藝FUN券」App通知及查看手機簡訊，收到中獎通知的人，可從「藝FUN券」App點選「領取」，可用於電影院、博物館、演藝廳、書店、Live House、藝文展演等地。

(中時新聞網)