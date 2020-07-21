保利協鑫新疆多晶硅廠 驚傳爆炸停產 17:382020/07/21 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保利協鑫的新疆多晶硅工廠在周日前因精餾裝置問題引發爆炸，工廠已停產。截至去年底，上述新疆多晶硅工廠的年產能為4.8萬噸。 外電報導，保利協鑫正評估損害情況，目前未有能預期工廠的復工期。據外電引述數據顯示，2019年全球多晶硅總產量約51.8萬噸。 另外，中金公司引述業界消息稱，新疆一硅料相關生產線發生爆炸事故，可能干擾的是保利協鑫新疆4.5英吋光伏硅料生產線，如果確認是保利協鑫新疆產能事故，可能會影響生產線半個月以上的產能，減少單月1,875噸的補給。 (工商 ) #全球 #協鑫 #保利 #新疆 #生產線 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股狂熱後下一步？謝金河：精選下半年十檔潛力股 - 即時 台積電5奈米搶輸三星？ 供應鏈曝掉高通肥單真相 - 財經 他投資股票賠光積蓄！老婆揪出原因 結局大逆轉 - 財經 合一敲開跌停 杏輝跌深勁彈 生技股又紅了 - 財經 - 工商 華為招聘光刻工程師 進軍晶片製造動起來了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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