保利協鑫的新疆多晶硅工廠在周日前因精餾裝置問題引發爆炸，工廠已停產。截至去年底，上述新疆多晶硅工廠的年產能為4.8萬噸。

外電報導，保利協鑫正評估損害情況，目前未有能預期工廠的復工期。據外電引述數據顯示，2019年全球多晶硅總產量約51.8萬噸。

另外，中金公司引述業界消息稱，新疆一硅料相關生產線發生爆炸事故，可能干擾的是保利協鑫新疆4.5英吋光伏硅料生產線，如果確認是保利協鑫新疆產能事故，可能會影響生產線半個月以上的產能，減少單月1,875噸的補給。

(工商 )