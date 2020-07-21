進入傳統旺季寶特瓶需求增加，雖遇疫情，因屬內需產品，瓶用酯粒需求仍強，國內主要生產瓶用聚酯的遠東新（1402）、新纖（1409）及力麗（1444），預期7、8月營運可望隨瓶用聚酯出貨增，進入成長軌道；不過，因產品價格不如去年，市場預期，瓶用酯粒廠今年的獲利能力持平。

瓶用酯粒廠指出，今年以來，油價下跌，石化原料價格下跌，直接就讓瓶用酯粒價格雖到旺季，價格仍拉抬不易。

目前是亞洲第一、全球前五大聚酯生產廠的遠東新指出，傳統旺季下，整個產業環境需求增加，但價格比去年有一定的修正幅度，今年瓶用酯粒的營運預期將呈「訂單增、獲利成長有限」。

進入傳統旺季，新纖指出，化纖事業部門的營運在第三季有恢復成長軌道；不過，受疫情影響、油價下跌等因素，今年的毛利率恐不如去年。

2019年營收120.08億元，其中有20％是瓶級酯粒所貢獻，力麗指出，傳統營運上，瓶用酯粒訂單量是從第二季開始增加，5、6月進入高峰，7月會是另一波出貨高點。

市場指出，今年雖有疫情影響下，但整體出貨量波動不大，不過，在原料價格不如去年下，預期力麗今年瓶用酯粒對整體獲利的貢獻度會減少些。

(工商 )