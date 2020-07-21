為了防疫而異地上班、分組隔離的企業組織新作法，匯豐集團調查發現，反而突顯了部份企業的備援計畫不足，尤其是科技、財務，以及永續發展等，對於部份企業而言，轉為遠距工作暴露了其營運持續計畫的不足。在疫情難以歇止的現在，接近一半、47％的企業認為，近幾個月應該要作更多的準備，以為應對更多的挑戰。

匯豐集團21日發佈新冠疫情發生以來的首份企金客戶行為改變報告： 2020年「商貿領航調查報告：建構更好的未來」（HSBC Navigator: Building Back Better），針對全球14個市場的2,600多家企業進行調查。

報告指出，疫情危機迫使許多企業進行調整，近三分之二的受訪企業表示已改變營運方式，44％的企業強調將藉由產品多元化，或是減少產品種類變得更加專業化，以調整自身的產品和服務。

至於科技，匯豐集團認為，是此次至關重要的項目，逾六成的企業認為虛擬合作將在未來兩年內成為標準作法，其中57％的企業表示，即使取消封鎖措施，內外部的網路會議仍將繼續存在。

(工商 )