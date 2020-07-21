王家梁劇中非常疼愛妹妹喬雅琳。（三立提供）

三立八點華劇《我的青春沒在怕》播出後除了唐禹哲與蔡黃汝這一對不打不相識的鄰居外，就屬王家梁飾演的深情黑道王子羅岳方最受到女性觀眾喜愛，20日晚播出他悄悄為程予希料理晚餐劇情，因為健壯胸肌差點撐爆的襯衫加上圍裙讓這角色更是加分。而另一位棉花糖女孩喬雅琳飾演王家梁的妹妹，身為黑道家族千金的她生平無大志，個性樂觀開朗，只要能吃的好體重數字完全不在乎，這對兄妹的互動更是讓觀眾直呼好想當被寵愛的妹妹。

劇中王家梁對妹妹非常放縱與疼愛，每次兄妹出場，網友就會留言「我也想要這樣的哥哥」！私下沒有妹妹的他笑說，如果有機會當哥哥，他覺得以他的個性會是嚴厲型的，會希望她有家教有禮貌，但也擔心可能因為這樣嚴厲會讓彼此會有距離感。不過嚴厲歸嚴厲，他絕對會跟劇中角色一樣，肯定還是會保護妹妹為第一優先。王家梁更笑說如果有男生追自己妹妹，他會身兼督導的身份來觀察這個男生是不是值得深交的對象，但也不會去介入，除非妹妹被傷害了，不然都還是會很開明去讓妹妹去認識異性。

喬雅琳在家中是老大，因從小媽媽不在身邊，她必須擔起媽媽的角色，對弟弟妹妹百般照顧、適時教導他們，遇到事情自己也需要第一時間挺身而出，最印象深刻的事情是小學三年級時有人取笑弟弟、妹妹沒媽媽，她難過地說：「我就直接在走廊上打那個六年級的男生一巴掌叫他閉嘴！」也是因為這樣所以常幻想自己有哥哥，她表示有哥哥真是超級棒的事，以前念書常看到同學的哥哥來接她們放學或是送她們上課就覺得很羨慕，所以常常幻想自己有哥哥，這樣在自己備受欺負時就有人可以保護、照顧她，認為有人可以依賴是一件很棒的事，被問到如果有哥哥會不會是「哥控」，她也肯定回答：「絕對是啊！有哥哥能保護你、照顧你或是聽你講心事、讓你依賴是很棒的事！」

王家梁這次劇中喜歡上妹妹喬雅琳的好姊妹程予希，但卻默默陪伴在旁，喬雅琳表示如果現實中遇到哥哥喜歡自己的好姊妹，一開始會不太能接受，自己個性又是會偏向站在親人、哥哥那方，擔心好姊妹心裡會覺得不平衡，對於該促成還是不贊成自己內心也會掙扎一番，不過若雙方真心相愛，自己還是會祝福他們。

(中時 )