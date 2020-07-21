英國外交大臣拉布當地時間週一在英國議會宣佈「立即、無限期」暫停與香港之間引渡條約的決定。他還表示，北京在香港實施國安法，「嚴重違背」了中國大陸的國際義務。

在21日的大陸外交部記者會上，英國獨立電視台記者向發言人汪文斌提問稱，英國政府現在宣佈和香港暫停引渡條約，並進一步宣佈將香港也納入對華武器禁運範圍，之前陸方說英方這種舉措違反國際法。汪文斌對此表示，英方有關涉港錯誤言論和舉措嚴重違反國際法和國際關係的基本准則，粗暴干涉大陸內政。陸方對此堅決反對，並保留作出進一步反應的權利。

汪文斌強調，香港事務是大陸的內政，任何外國無權橫加干涉。大陸政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，任何干涉施壓的圖謀都絕不會得逞。「中方敦促英方放棄在香港延續殖民影響的幻想，立即糾正錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免進一步損害中英關係。」

(中時 )