◎台飛泰班機傳9人發燒 指揮中心回應了

今天傳出一班從台北飛往曼谷的航班出現有旅客下機後出現發燒症狀，於當地進行採檢。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，據了解共有9人，但實際狀況還需要再了解。

◎批李眉蓁跟韓風 陳其邁酸多做自己

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁21日下午前往三民區褒忠義民廟參拜，對於吳益政稱國民黨推太年輕的李眉蓁參選市長是害了她，李陣營反駁現任立委陳柏惟、賴品妤也無從政經驗就當上立委，陳其邁則說年不年輕不重要，而是要看政策內容，也批李眉蓁的政策跟韓風，建議多做自己。

◎午後雨彈又開炸！南高屏6縣市發布大雨特報

中央氣象局今日下午表示，受到午後對流發展旺盛，易有短時強降，針對南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄市以及屏東縣等6縣市發布大雨特報，請注意雷擊、強陣風。

◎被控訴違反著作權 青峰現身法院

藝人青峰(吳青峰)因不滿沒有收到在大陸演出多年版稅分潤超過1億元人民幣，和恩師經紀人林暐哲分家，另立門戶後卻沒有終止和林的授權合約，導致2019年公開演唱、出版的《太空人》專輯和12首歌，有違反《著作權法》之嫌，台北地院今天首度開庭審理，青峰在公司人員陪同下出庭應訊。

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(中時新聞網)