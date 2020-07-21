受餘額寶服務而啟發的街口「託付寶」服務已在20日正式推出。為符合台灣金融商品相關法規，改以可享預期年化收益增長率1.2%~2.5%的目標萊與消費者溝通。上線首日，街口公布開通帳戶者約4千至5千戶，累積用戶放入託付寶帳戶的金額約1.5億。街口支付執行長胡亦嘉表示，對於自己的產品很具信心，期待年底前達到100萬用戶的目標。

由於原本託付寶所宣稱的保證收益1.5%的做法，違反主管機關的規定。在與銀行局、證期局持續的溝通下，託付寶也轉變說法，以「預期年化收益增長率1.2%~2.5%」作為主打標語。街口支付執行長胡亦嘉在今（21）日訪問中態度堅決，表示在與主管機關多次來回的溝通後，託付寶是一個完全符合當前法規的產品。

街口託付寶目前鎖定原本街口支付已綁定銀行帳戶的120萬~130萬用戶，主要訴求並非像傳統銀行銷售基金的方式，而是往普惠金融的道路走，期待能夠形成人多、人人小額投資的全新商業模式。針對「託付寶」這款商品，胡亦嘉解釋是希望帶給民眾一個比較穩定的小額收益。投資標的不是鎖定高報酬的商品，而是購買穩健的海外公司債，並提供託付寶用戶隨時可以進出、能自由運用的特性。這次的模式是為了不只是為了提供民眾一個買基金的平台，而是希望提供一種能提供穩定增長的全新金融產品。

由於與主管機關之間的來回溝通協調，如今的街口託付寶也跟先前所宣稱的模式不同。若要成為託付寶用戶，則民眾會同時享有街口電子支付、街口投信與街口金融科技三家公司分別提供的服務。透過街口App，民眾就可快速找到開通託付寶帳戶的窗口，閱讀並同意使用條款後，準備身分證以及第二證件（健保卡或駕照），並在開戶流程中進行拍攝上傳，再進行投資人風險屬性評估表填寫，若屬於「穩健型」以上的投資者，就會協助開通並建議投資託付寶。用戶自綁定的銀行帳戶或是街口支付帳戶即可轉帳到託付寶帳戶。

託付寶帳戶的預期收益率，則是由街口金融科技公司演算出目前街口多重資產證券投資信託基金所投資的海外公司債的整合預期收益率來決定，民眾並不會看到單一債券的波動情況。而若要贖回基金作自由運用，由於基金贖回需要兩至三天的工作天，為了保證民眾可在任意時間贖回，此時所贖回的金額等於就是街口金融科技公司借貸了一筆費用給民眾。贖回後，街口投信會協助賣出基金，而由於兩個時間點具有時間差，當賣出基金當下的收益若是高於民眾贖回的金額，那麼多出來的額度就會作為手續費被街口收走；反之，基金賣出時的收益若低於民眾贖回當下的價值，那麼中間的差額會被豁免，民眾並不需要繳回。

對於託付寶這一款全新的商品，胡亦嘉表示自己是相當有信心。針對首日達到4000~5000個用戶開戶，累積金額達到1.5億的水準。他回應這是由於開戶流程牽涉到需與內政部等單位進行身分驗證，昨日曾因為API串連瞬間流量太高而下線約三小時的結果。對於託付寶的未來發展，他回應就是「順著做」，當客戶對產品有信心，自然就會把錢放進來。目前到年底為止，他期待託付寶可以達到100萬用戶，每人約放入2~3萬元左右的目標。

對於託付寶推出的全新服務，他也坦言上線首日「客服被打爆」，也就是代表用戶對於託付寶商品仍帶有不少疑問與疑慮。但胡亦嘉表示，每日街口方面都會統整用戶的回饋，並且嘗試將結果與回覆整理在App中，提供用戶參考。他也表示目前並沒有將街口支付與託付寶拆為兩個App的規劃，因為兩個App的流程是串在一起的，放在一起有加成的效果。街口會負責把商品做好，來提升用戶的信心。

(科技)