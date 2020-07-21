謝欣穎在片中飾演有竊盜癖的強迫症患者。（牽猴子提供）

林柏宏、謝欣穎在新片中飾演異於常人的情侶。（牽猴子提供）

由林柏宏、謝欣穎主演的奇幻愛情電影《怪胎》，再傳佳音—拿下2020富川奇幻影展亞洲電影奈派克獎（NETPAC），該獎是為了獎勵新銳導演，並將亞洲的優秀影片、影人推上世界級舞台。評審對於《怪胎》銀幕比例變化、富有新意的愛情故事、許多有隱喻象徵的橋段感到驚艷，使得其在參展影片中脫穎而出。這也是《怪胎》繼榮獲義大利遠東影展兩個觀眾票選獎後獲得的第3個獎項。

導演廖明毅表示很意外：「這對一個新導演來說是非常大的鼓勵，尤其是電影即將上映的時間，希望未來還有機會能到富川影展，向喜歡怪胎的朋友說謝謝。」謝欣穎開心分享：「恭喜導演！很替導演開心！因為導演的強迫症讓我們的《怪胎》在富川獲得奈派克獎。好看的電影希望到時台灣觀眾都能進戲院體會。」林柏宏則說：「非常開心《怪胎》被這麼多影展認同，謝謝評審喜歡這兩個怪胎，相信台灣觀眾也會喜歡的！」

此外，由張少懷所演出的《怪胎》序曲測試片《停車》早前更打敗全球84國、超過1500部參賽作品，拿下FiLMiCFest影展世界首獎。片商斥資重製，放到電影本片開頭，讓觀眾一張票價好片一網打盡。該片8月7日全台上映。

(中時 )