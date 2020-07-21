里山動物列車最後班次。(台鐵局提供)

里山動物列車2.0。(台鐵局提供)

載著百種動物，在鐵道行駛760多個日子，林務局企劃推出的里山動物彩繪列車，將於8月3日將彩繪貼膜下刊。台鐵局與林務局保證，未來努力賦予列車不一樣的生命，會持續走下去。里山動物列車的粉絲也說，該列車是一種踏實、幸福的感覺。

林務局與台鐵局自2018年起合作，連續2年使用EMU800型微笑通勤電聯車，打造里山動物彩繪列車，同年2月1.0列車上路，每節車廂各一種、共8種棲息在淺山環境裡的台灣野生動物，引起熱烈迴響，2019年6月，里山動物列車2.0版再次出發，納入棲地及動物間的互動，展現次生林、溪流河川、水田濕地、田野聚落4個里山生態系。

森活情報站粉絲朱利安說，去年6月3日在通霄首航，就跟主管說要請假，接著就去看里山2.0火車，有時候，早上4點多起床，就會騎腳踏車去等里山動物火車，火車不只是上面動物圖案很可愛，列車對我而言很像翅膀，帶著我穿越城市、田野，是一種很踏實、幸福的感覺。

剛退休的台鐵局機務處長宋鴻康說，里山早期在日本是動物跟人類聚集的地方，有點衝突，2018年里山列車1.0開啟教育功能，去年2.0加入美學概念。

宋鴻康說，行駛後有許多奇異事件，首先在平溪線，司機員發現孔雀走在鐵軌上，有了概念，馬上放慢速度，讓孔雀跑掉，隔沒多久又發現山羌在路邊，司機員緊急放慢速度，沒撞到，今年初又有一隻山羌下來覓食，可能在排水溝摔到扭到腳，司機員停車後，讓車長把車門打開，配合旅客，大家都很熱血，把受傷山羌送到醫院，據說後來治療好。後來又陸續發現一隻藍腹鷴，也沒有被火車撞到，這就是教育的功能，激發所有民眾及鐵路局從業人員，愛護動物的觀念根深柢固。

(中時 )