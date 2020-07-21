觀霧山莊在提供舒適的住宿環境的同時，更注重節能減碳環保措施落實。(新竹林區管理處提供／巫靜婷苗栗傳真)

在觀霧山莊即可遠眺聖稜線及觀賞晨昏雲海美景。(新竹林區管理處提供／巫靜婷苗栗傳真)

觀霧山莊獲環保署「銀級環保旅館」標章及原民會「進用原住民族績優機關(構)及廠商」優等獎，負責人蕭宜峰表示，推動節能、減汙的環保旅館對全球環境是有益的，一定要做；照顧在地部落居民的生活與生計，更是有意義，更該做；獲獎是榮耀，不獲獎，還是會繼續做。

觀霧山莊自2018年1月正式營運，提供優質住宿及餐飲服務遊客，響應全球綠色環境趨勢，減低旅遊對環境的衝擊及資源的耗費，致力於節能、省水、優先採購綠色環保標章產品，提倡不使用一次性沐浴備品、免洗餐具、減少垃圾量等環保措施，經1年的努力，同年7月取得環保署「銅級環保旅館」標章。

林務局新竹林管處表示，觀霧山莊拿到銅級環保旅館標章後，再接再勵，著手升級銀級事宜，今年6月通過審查，取得「銀級環保旅館」標章，在短短2年內，連升兩級，相當不容易，也顯視山莊經營者的用心與努力。

此外，為照顧在地居民就業機會，觀霧山莊人員招募優先僱用在地原住民，自山莊開始營運，每年僱用觀霧國家遊樂區週邊部落原住民，比例達6成以上，展現對在地原住民的關愛與認同，善盡企業社會責任，榮獲原住民族委員會頒贈「進用原住民族績優機關(構)及廠商」優等獎殊榮。

林務局新竹林管處指出，觀霧國家森林遊樂區海拔約2000公尺，即使在襖熱盛夏時節，觀霧夏季平均氣溫約攝氏17至20度，且擁有多條具特色步道，可說是適合登山健行的絕佳避暑勝地，且在觀霧山莊即可輕鬆遠眺聖稜線，恣意盡覽晨昏雲海美景。

相關旅遊資訊可至台灣山林悠遊網、觀霧國家森林遊樂區facebook粉絲專頁，或電洽觀霧國家森林遊樂區(037-272917)洽詢，住宿、餐飲可洽觀霧山莊官網訂房或電洽(037-268818)諮詢。

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