美國眾議院議長裴洛西20日接受MSNBC採訪時表示，果川普總統輸掉11月大選就必須搬出白宮，如果他不肯離開，「那就不得不用煙（把他）燻出去」。

裴洛西說：「這是程序，就算白宮主人不願搬出去也沒用，必須用煙燻出去，因為總統職位就是總統職位。」

前一天，「福斯周日新聞」節目採訪川普時問道：「您是暗示您可能不接受大選的結果嗎？」川普的回答模稜兩可。他說：「不，我得看看情況…不，我不會說接受，我也不會說不接受，上次我也沒有承諾。」

裴洛西表示，無論川普是否接受大選結果，他都將於明年1月離任。

儘管缺乏證據，川普還是經常抱怨郵寄投票方式可能導致選舉舞弊。在當下新冠疫情肆虐的大選年，郵寄投票方式採用範圍可能更廣。

川普對手拜登的發言人說：「美國人會決定這場選舉。美國政府絕對有辦法護送侵占者離開白宮。」川普會否接受大選結果並搬離白宮一直是美國關注焦點。

(中時 )