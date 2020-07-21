政府推動台灣在2030年成為「雙語國家」，教育部長潘文忠今表示，培養學生英語力，將在前瞻計畫中，爭取明年起每年英語教育經費提升10倍到20億元，未來4年再培育2000個英語教師，及每年引進300個外師。

全國教育局處長會議今在台南舉行，金門縣政府、新竹縣政府、宜蘭縣政府共同提案指出，行政院提出2030年雙語國家政策，但推動雙語教育成功與否以師資為首要關鍵，目前雙語師資培訓整體規畫資訊未明，對於各縣市推動雙語教育難以達成目標。

這些縣市又說，目前聘用外籍英語教師的管道及資源對離島、偏鄉較為不利（如師資結構、交通等問題），即便離島地區之直轄市、縣（市）政府欲提升英語教學成效，仍有所受限。

台北市教育局長曾燦金表示，英語師資仍應以在國內培育為主，不能太倚賴外師，因為外師的任用很不穩定。以台北市來說，今年因為疫情關係，一些外師被叫回他們的國家去，台北市很困擾。

潘文忠則說，現在每年英語教育的經費約2億元，在前瞻計畫中，教育部將爭取擴充為10倍，提升到每年20多億元，一旦獲得通立法院過，明年就開始實施。

潘文忠說，根據規畫，未來4年，將再培育2000個英語師資，主要是在職前、在職或學士後等管道來培育，這些人投入後，將協助學生提升英語聽、說及生活上的應用等，讓他們敢開口說英語。

舉例來說，教育部今年暑假起，分北中南三區辦理國中小雙語教學在職教師增能學分班，讓在職教師瞭解雙語教育的課程設計與教學知能發展，以增進教師雙語教學能力。

延攬外師方面，潘文忠說，目前每年延攬81位外師進來，未來將提升至每年300人，外師進入學校裡面協同教學，學生可以直接跟外國人互動，提升英語能力。教育部也將建立媒合平台，讓各縣市有管道引進外師。

(中時 )