LED電子式安定器廠商東林（3609）爆發經營權之爭，三組人馬競相爭奪經營權，21日前十大股東東及開發出面召開記者會，重申該陣營已經掌握超過五成的持股證明書，拿下過半董事席次是勢在必行；同時，對於東協市場LED滲透率僅12％，團隊在東協市場征戰多年，有把握將東林導入東協市場，分食LED照明商機。

東及開發為東林前十大股東，21日召開記者會表示，雖然8月22日同一天召開兩場東林公司股東臨時會，但只要有一邊獲得過半股權支持，另一場就會因出席股東人數不足五成而流會，東林公司董事李懷原再次強調，目前東及開發陣營握有股東支持而開立的持股證明書，比例已超過總發行股數五成以上，對於此次取得東林公司過半董事席次可說十拿九穩。

東及開發董事長劉家芮指出，團隊在今年5月對東林進行公開收購，總計取得8％股權，目前合計超過五成的持股中，有七成為法人投資者。

東林董事暨華遠匯資本董事長戴偉衡強調，該團隊的組合具有國際觀，台灣製造代工的角色正在轉變，新南向提供企業提升附加價值不同的模式，尤其泰國市場LED照明的滲透率僅12％，年複合成長率達30％，是高度成長的產業，泰國的LED多數來自大陸，品質參差，以台灣的技術，在東協取代陸製產品，指日可待。

劉家芮對東林的產品深具信心，東林的HEP品牌在歐洲已有知名度，東林在德國擁有工廠，德國與東協的友好關係，加上東協對台灣有高度的合作興趣，只要與東協的資金、市場進行整合，她看好東林在東協市場的潛力。

東林董事李懷原強調，本次股東臨時會之股票停止過戶日期為7月24日，但此之前無論是東及或是德鑫投資任何一方來說，其實大家都明瞭經營權的歸屬早已出爐，希望大家未來一切能夠以促進公司健全經營、維護公司形象及全體股東權益保障為優先考量，新經營團隊將儘速並持續公布經營策略與計畫，請公司員工、股東、投資大眾及主管機關等各界放心。

東林近日因股價波動，遭主管機關要求公告單月自結損益，自結5月稅後純益549萬元，每股稅後純益0.18元，年增38.46％。

(工商 )