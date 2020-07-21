豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美股20日因牛津大學開發的疫苗測試傳出利多，加上高盛調升亞馬遜目標價、特斯拉領漲，以及美國政府擬再推新兆元紓困案，那斯達克指數、費半指數雙創收盤新高，激勵台股21日成功越過前高12,320點，改寫近30年新高紀錄，終場收在12,397點，漲幅1.83％，櫃買指數也在生技族群跌停家數明顯縮減下，同步站上163點關鍵位階，出現落底訊號。

後續第二季財報與財測將是觀察重點，若7月底美國再推出新一輪紓困法案，且美國聯準會（Fed）持續擴大寬鬆政策，皆將為股市多頭再添動能，惟須留意財報對於個股與類股影響，由於第二季受疫情干擾，新台幣出現大幅度升值，對出口導向的公司恐有匯損隱憂，留意是否影響毛利率，建議持續偏多操作，選股朝向IC設計、5G、NB、高效能運算（HPC）等族群，利用大盤震盪汰弱擇強。

個股方面，本周納入投資組合的曜越，6月營收首度站上5億元大關，連續兩個月刷新歷史新高紀物，在4～5月自結獲利公布後，市場樂觀期待第二季整體財報表現。

(工商 )