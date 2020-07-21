倫元投顧分析師陳學進表示，台股21日開高走高，終場上漲223.01點，漲幅1.83％，收在12,397.55點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.45點，漲幅0.89％，以163.7點作收。三大法人方面，外資續買126.41億元，投信續買21.34億元，自營商續買12.33億元，惟外資於台指期貨市場上反手減碼381口多單，累計淨多單部位為28,776口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然全球疫情絲毫沒有緩和跡象，中天等生技指標股也持續下殺跌停，但在國外經濟數據表現亮眼外，國內6月外銷訂單也連四紅，年增6.5％，且7月可望保持正成長，配合台積電法說報喜上修財測及資本支出，以及牛津新冠疫苗早期臨床試驗告捷，預計27日展開大規模臨床試驗，眾多利多力拱台股21日順利再創近30年來新高。

儘管大漲過後，大盤22日或有震盪，但在資金行情延續下，再戰歷年高點12,682點將不是夢，況且隨市場信心的恢復，預期許多中小型轉機成長股又將生龍活虎輪動大漲上來，甚至不排除生技股也有跌深強彈的機會。整體而言，在多頭趨勢向上、資金行情持續、內外資偏多心態下，若有震盪，策略逢回以多為主不變。

個股方面，本周納入投資組合的技嘉，產業及公司營運處在成長趨勢上，配合內外資法人大戶偏多心態濃厚，只要量價不失控，預期後市將有大漲再創新高的機會。

(工商 )