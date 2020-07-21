永誠國際投顧分析師李忠興指出，新冠疫苗試驗利多消息不斷，加上美國科技股重磅財報周，美股那斯達克、費城半導體指數續創歷史新高，標普500亦創今年反彈新高，投資人暫時忽略不斷攀升的新增病例，轉為對後疫情時代經濟成長的期待。

龍頭台積電21日開高走高，股價一度衝至387元，盤中市值突破10兆元大關，加上聯發科等權值股助攻，終場加權指數大漲223點，收在12,397點，再創30年新高，櫃買市場也止跌回穩，上漲0.89％。

李忠興分析，台股21日高點12,450點，距離台股歷史高點12,682點，只差232點，然台股目前本益比遠低於30年前，市值卻遠勝過往，突破歷史高點僅是早晚問題，重點是在這波創高的過程中，要如何擴大投資報酬。

展望後市，台積電概念股將是未來市場資金追逐的焦點，包含家登、弘塑、辛耘、帆宣、翔名、世禾等，均可留意拉回的切入時機。另外，雖然生技指標中天與合一仍收跌停，但已見到大戶連續多日逢低承接，勿再恐慌追殺，以免賣在低點。

個股方面，本周納入投資組合的辛耘，台積電資本支出創新高，半導體設備需求暢旺，台積電股價再創歷史新高，供應鏈身價翻漲。

(工商 )