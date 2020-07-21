逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:402020/07/21 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，櫃買市場回測月線，短線逢高宜減碼，類股輪動速度加快，補漲股及投機股當道，隨著指數來到12,197點以上，持股建議減量經營，操作著重6月營收佳及高殖利率族群。個股方面，本周納入投資組合的大聯大，技術面轉強，多頭有機會續航。 展望後市，可留意三大觀盤指標，一是高價家族能否攻勢再起；二是櫃買市場能否續創新高；三則是那斯達克與費城半導體指數能否持續表態攻高。 (工商 ) #大聯大 #啟發投顧分析師楊基政 #櫃買市場 #能否 #逐洞賽 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股狂熱後下一步？謝金河：精選下半年十檔潛力股 - 即時 斬斷華為2個月 台積電狂爆！韓媒揭三星慘況 - 財經 救命藥「用噴的」！英藥廠猛爆 股價噴漲421％ - 財經 他投資股票賠光積蓄！老婆揪出原因 結局大逆轉 - 財經 合一敲開跌停 杏輝跌深勁彈 生技股又紅了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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