啟發投顧分析師楊基政表示，櫃買市場回測月線，短線逢高宜減碼，類股輪動速度加快，補漲股及投機股當道，隨著指數來到12,197點以上，持股建議減量經營，操作著重6月營收佳及高殖利率族群。個股方面，本周納入投資組合的大聯大，技術面轉強，多頭有機會續航。

展望後市，可留意三大觀盤指標，一是高價家族能否攻勢再起；二是櫃買市場能否續創新高；三則是那斯達克與費城半導體指數能否持續表態攻高。

(工商 )