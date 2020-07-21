賴雅妍、禾浩辰《逃出立法院》被噴血噴到崩潰。（華映娛樂提供）

大鶴在電影《逃出立法院》演出替代役男。（華映娛樂提供）

台版活屍喜劇電影《逃出立法院》21日曝光「噴血篇」花絮，賴雅妍、禾浩辰、庹宗華、高慧君與林鶴軒（大鶴）等人被片中活屍如放煙火般的花式噴血，噴到各個都崩潰，拍攝現場宛如人間煉獄。談到拍戲過程中，每天要耗近2小時被噴滿血，一整天都要與血共存，賴雅妍形容，自己的人是髒的，聲音是啞的，「乾乾淨淨不好嗎？為什麼要弄成這樣子？」透露每天一拍完，會先就近清理手腳的血漿，回到飯店時再用水晶肥皂洗澡，狂搓猛搓地才能把全身那些紅色血漿清理乾淨。

禾浩辰坦言，血漿塗滿全身，濕濕黏黏的很不舒服，是他經歷過血漿最多的作品，萬灰俱念地詢問工作人員可不可以演屍體？現在改劇本可以嗎？但禾浩辰也預告他在片中將被活屍大咬一口，引發屍變，與賴雅妍生離死別，賴雅妍不捨回應，「我拼了命地抓他，希望他能被喚回來！」

庹宗華透露這是自己從影以來首次整部戲全身都是血漿，用「唉唷」形容自己被血狂噴的感覺，他又說，在殺青後自己還有「血漿後遺症」，只要看到有血漿的畫面都轉台。王中皇請觀眾把枇杷膏黏在身上試試看，就知道是什麼感覺，高慧君則放棄抵抗，喊：「來吧！各種血漿都來吧！」林鶴軒曝為了連戲，大家到現場第一件事就是被噴血漿，弄得全身都是血，一次忘記自己全身上下血跡斑斑，跑去捷運站借廁所，還引起騷動，很不好意思。

該片在北影世界首映後，有觀眾直指電影簡直是2020年版的「章魚哥」，片中赤裸地揭露人間被傳染病肆虐與近期立法院衝突等事件，去年拍攝的情節在今年一一發生，讓工作人員都覺得神預言太過巧合，恐怖到不可思議。對此，賴雅妍透露，電影情節太有娛樂性；禾浩辰則說，第一次拿到劇本時覺得太新鮮了！經過後製特效處理，更讓人驚艷。電影8月14日全台上映。

(中時 )