即使智慧型手機沒啥出貨，且有匯損干擾，散熱模組廠-雙鴻(3324)第2季還是很會賺！雙鴻自結5月及6月稅後盈餘2.47億元，年成長90%，兩個月每股盈餘就達2.88元，由於4月合併營收為單月歷史新高，法人預估，雙鴻上半年每股盈餘可望上看5.5元，雙鴻表示，第3季業績可望維持高檔，不排除再挑戰單季歷史新高，下半年業績可望優於上半年，全年業績將再創歷年新高。

雙鴻今天應主管機關要求公布獲利自結數，儘管有匯損數千萬元，在高階商務NB、伺服器等產品出貨暢旺下，雙鴻自結6月稅前盈餘為1.53億元，年成長173%，稅後盈餘為1.2億元，年成長179%，單月每股盈餘為1.4元，累計5月及6月稅後盈餘2.47億元，年成長90%，兩個月每股盈餘就達2.88元，由於雙鴻4月合併營收為單月歷史新高，法人預估，雙鴻第2季獲利可望挑戰單季歷史新高，累計上半年每股盈餘可望上看5.5元。

由於宅經濟持續發酵，電競相關產品進入傳統旺季後需求強勁，帶動VGA市場供不應求，顯卡價格喊漲，加上薄型高階NB及電競NB加速導入VC，讓雙鴻下半年業績看好。

受惠於蘋果NB、Nvidia及AMD等新產品陸續上市，且伺服器需求穩定，雙鴻表示，第3季業績可望維持高檔，不排除再挑戰單季歷史新高，下半年業績可望優於上半年，全年業績將再創歷年新高。

(時報資訊)