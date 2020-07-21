李奧納多狄卡皮歐無端捲入強尼戴普離婚風波。(達志影像)

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）離婚官司打了4年還沒落幕，隨著兩人在法庭攻防戰越演越烈，醜事也一一曝光。安柏赫德本月20號更在法院上控訴強尼戴普總是懷疑她與合作男星有一腿，共有8位好萊塢一線男星無端卷入風波，被強尼戴普認為是給他戴綠帽的小王！

才被公開床上拉屎照的安柏赫德，日前出庭作證，亦不甘示弱地反擊前夫強尼戴普，痛指對方認為她與每個合作過的男星都有一腿，包括奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）、詹姆斯法蘭科（James Franco）、吉姆史特哲斯（Jim Sturgess）、凱文科斯納（Kevin Costner）、連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）、比利鮑伯松頓（Billy Bob Thornton）、查寧塔圖（Channing Tatum）。

連李奧納多狄卡皮歐也無端捲入風波，安柏赫德聲稱在某次與李奧納多一起試鏡後，強尼戴普也認為兩人背著他亂搞，還幫李奧納多取了個外號「南瓜頭」（pumpkin-head）嘲諷，查寧塔圖則叫馬鈴薯頭(potato-head)。

安柏赫德還指控，強尼戴普的疑心病超嚴重，不只懷疑她與合作男星亂搞，連女星凱莉嘉納(Kelli Garner)也莫名其妙地成為她的出軌對象。

(中時新聞網)