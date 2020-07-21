後疫情時期，花蓮觀光人潮已經湧現，花蓮縣府說，紅面鴨FUN暑假活動也將於8月2日開幕，今年以「鴨力鴨力 轉動好運氣」為主題，高達15公尺的幸福鴨將在鯉魚潭旋轉演出幸福的圓舞曲，另有爆破噴泉及40米水柱搭配水舞，預料將為當地帶來大量觀光人潮。

花蓮兩大暑期戶外活動，已連辦的花蓮夏戀嘉年華，因疫情關係延到8月25日登場，紅面鴨FUN暑假活動也將在8月1日展開（2日開幕），不過有議員質詢時，活動無新意，縣府該推陳出新，避免流失人潮。觀光處副處長張志翔說，縣府今年別出心裁，嘉年華演唱會安排在地舞團選秀，紅面鴨並更新水上劇場舞碼，今天公布活動內容，肯定帶給遊客不一樣的感受。

張志翔說，8月2日活動開幕日將發放888份紅面鴨限量禮及開幕星空秀。白天活動以全員大集合萌力爆表的紅面鴨家族為主角，高達15公尺的幸福鴨與福氣鴨帶著15隻可愛的鴨寶寶齊聚鯉魚潭，其中幸福鴨媽媽更是在水面上旋轉一圈三分鐘表演跳起了圓舞曲，讓遊客開心取景拍照留念！

另外，在每週五、六、日更安排不同主題的親子活動，周邊更有互動高柱噴泉等豐富好玩的活動。今年夜間主秀則以「水上百老匯」為主軸，晚上7點半及8點半演出，伴隨量身打造的絢麗水舞、躍動光束、細膩特效與百變水幕場景，交織成4種不同風格的節目，搭配水舞噴頭設計演出，結合炫彩雷射的光束躍動，演繹光影與水幕交織的絢麗盛宴。

另外今年紅面鴨家族也「入境隨俗」，邀請在地藝術創作者繪製融入花蓮在地特色，首度亮相10款不同主題的FRP紅面鴨彩繪公仔，展現出花蓮的熱情與生命力。

(中時 )