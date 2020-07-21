「危險的海峽：台海爆發軍事衝突的可能性」座談會

國民黨智庫國家政策研究基金會21日上午舉辦的「台海軍事衝突可能性」座談會上，智庫國安組召集人林郁方指出，美國有能力監控戰場，因此中共要對台大規模突襲並不容易，但若是使用彈道飛彈突襲，沒有人擋得住。與4年前比較，現在台海戰爭可能性是增加的，這幾個月可能性增加更多，就連蔡英文都不太有信心台海不會發動戰爭。

據《中評網》報導，林郁芳主持這場題為：「危險的海峽：台海爆發軍事衝突的可能性」座談會上，邀請前空軍副司令張延廷、元智大學教授兼全球事務處國際長陳勁甫、國防安全研究院先進科技與作戰概念研究所助理研究員舒孝煌擔任引言人，前國防部副部長陳永康與前國安局局長蔡得勝擔任與談人。

報導說，現場媒體詢問中共對台發動全面戰爭時是否美國撤僑是個訊號？林郁方認為，中國大陸要打台灣也會選擇，全面性開打代價太大，現階段的可能性並不高。美軍有能力全面監控戰場，中共要對台灣發動比較大規模的突襲，無論是兩棲或空降都需要集結部隊，容易被監控。若是使用彈道飛彈的突襲，就沒有人擋得住。利用長程火砲飛彈對台灣攻擊，比較不會被偵測到。

林郁方指出，過往發動戰爭的決策者時常非常理性，發動戰爭都是判斷錯誤、認為自己會贏，因此千萬不要認為他們「決不會貿然發動戰爭」。美國發動阿富汗戰爭與對伊拉克海珊政權發動戰爭，都是大家都無法想像的。

林郁方說，與4年前比較，台海戰爭的可能性是增加的，這幾個月增加更多。看起來蔡英文、吳釗燮也不是太有信心台海不會發動戰爭。

林郁方提到，中共在和平與戰爭中間還有很多選項，6月台灣對大陸出口占出口總額46.15%，達到歷史新高，即便是李登輝時期、陳水扁時期，兩岸關係不佳，，但經貿交流沒有受阻。不過未來兩岸經貿問題可能會在美國，美國會不會拿對付台積電那一套來對付聯發科？當大陸對台灣特定產品（如半導體等）依賴性減少了，會增加對台灣的懲罰可能性，台灣可能會被迫選邊站，武力衝突的可能性就會增加。以前大陸要對台動手是針對台獨，未來變成是要逼美國談判。

不過整體來看，林郁方認為，台海發生戰爭的可能性雖然增加了很多，但目前還很遙遠，大陸除了戰爭以外，未必沒有能讓台灣受傷的選擇。他提醒道，打仗需要看總體資源，而台灣的總體資源並沒有大陸多。

(中時新聞網)