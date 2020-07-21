貢寮卯澳灣海域驚見「未爆彈」 軍方細數竟有13枚 18:042020/07/21 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市貢寮區有潛水客在海中發現數十枚未爆彈。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市貢寮區有潛水客在海中發現數十枚未爆彈。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真） 新北市貢寮區有潛水客在海中發現數十枚未爆彈。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真） 新北市貢寮區有潛水客在海中發現數十枚未爆彈。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真） 新北市貢寮區是旅客浮淺的觀光聖地，但有一名潛水客在20日到貢寮區福連國小卯澳灣海域潛水時，在海中發現數十枚疑似未爆彈的長條狀物體，軍方相關單位當天下前搜尋未果，21日再度派軍方人員至水下搜尋，直到下午4點多經確認，共有13枚的未爆彈躺在海床上，彈由於無法判斷型號，現在軍方仍在討論如何搬運上岸。 (中時 ) #軍方 #未爆彈 #貢寮區 #搜尋 #海域 也許您會感興趣 社會熱門新聞 為三倍券吵翻天 和美男氣到抱女兒上法院想離婚 - 社會 調查局形象調查官超吸睛 俊男美女排排站！其中「金祕書」也入列了 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 淡水人下山領三倍券 車突起火燒成廢鐵還波及公車亭 - 社會 偷腥夫允許「別搞上爸就好」 人妻大戰小王66次插旗摩天輪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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