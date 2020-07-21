新北市貢寮區有潛水客在海中發現數十枚未爆彈。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區有潛水客在海中發現數十枚未爆彈。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區有潛水客在海中發現數十枚未爆彈。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區是旅客浮淺的觀光聖地，但有一名潛水客在20日到貢寮區福連國小卯澳灣海域潛水時，在海中發現數十枚疑似未爆彈的長條狀物體，軍方相關單位當天下前搜尋未果，21日再度派軍方人員至水下搜尋，直到下午4點多經確認，共有13枚的未爆彈躺在海床上，彈由於無法判斷型號，現在軍方仍在討論如何搬運上岸。

(中時 )