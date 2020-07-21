據外媒報導，美國商務部當地時間7月20日把「與新疆侵犯人權有關」的11家大陸公司列入被制裁實體清單。此舉將導致這些公司在獲取美國原產商品（包括大宗商品和技術）時面臨新的限制。21日，有記者在外交部例行記者會上就此事提問稱，美國商務部又將11家大陸公司列入被制裁的實體清單中，並且稱它們是因為實施了中國對新疆少數民族進行鎮壓、大規模拘役等。大陸外交部發言人汪文斌回嗆，大陸將採取必要舉措。

汪文斌表示，美方以所謂的人權為藉口，濫用出口管制措施，將有關的大陸企業列入實體清單，這違反了國際關係的基本准則，干涉大陸內政，損害陸方利益，陸方對此堅決反對。

「美方關心的根本不是什麼人權問題，而是企圖打壓中國企業，破壞新疆穩定，抹黑中國的治疆政策，對此國際社會看的十分清楚。」汪文斌說，大陸敦促美國糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉大陸內政。「中方將繼續採取一切必要舉措，維護中國企業的合法權益。」

21日凌晨，美國商務部工業和安全局突然宣佈，將11家大陸企業納入「實體清單」。華大基因、歐菲光、碳元科技、今創集團等上市公司或其關聯方牽涉其中。這也是繼5月23日之後，美國方面又一次拋出「實體清單」。本次列入實體清單的11家公司並非都是科技類企業，具體涉及到紡織、軌道交通設備、電子設備，甚至是發飾品等多個領域。

(中時 )