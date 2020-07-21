香港國安法實施，美國取消香港特殊待遇作為制裁，外交部長吳釗燮接受外媒專訪表示，這是國際社會應該要做的。對台灣而言，情況急迫，如果中國政府對香港強加其意志沒有遭受任何國際反對，台灣將會是北京的下一步。

吳釗燮日前接受瑞士「時代報」專訪今天刊出，自從港版國安法於7月1日實施以來，美國已取消香港不同於中國其他地區的特殊待遇、制裁中國官員以反制其拘禁超過1百萬新疆少數民族維吾爾人、以及首次將中國聲索南海主權視為「違法」。

吳釗燮表示，這是國際社會應該要做的，因為北京強制實施港版國安法終結了香港擁有的自治、自由及法治。我們必須採取一致行動使中國瞭解其犯下嚴重錯誤。對台灣而言，情況急迫：中國政府將台灣視為其一部分。如果中國政府對香港強加其意志沒有遭受任何國際反對，台灣將會是北京的下一步。

對於香港的「一國兩制」原則是否還來得及挽救？吳釗燮表示，他我不認為中國會退讓，因為中國向來將香港視為其領土的一部分。香港局勢的發展令人悲傷，其曾為象徵自由及法治的燈塔。這一切都已不再。

他說，這個專制政府嘗試擴張其控制力。而台灣面臨獨特處境─處於其擴張前線。中國持續派遣軍機入侵台灣防空識別區，並派遣軍艦到台灣周邊海域。這是明顯的軍事威脅。

在外交方面，吳釗燮表示，中國政府意圖將我們逐出國際組織。中國想要將我國的名稱台灣或中華民國改成「中國台灣」、「中國台北」或「中國台灣省」，這是對我們主權的威脅。

他說，我們十分清楚知道中國政府會在時機來臨時將此付諸實行。我們必須做好準備，如同我們現在在做的一樣，進行軍事演習。這不僅是關係到台灣的人民、領土、主權及生存。我們位於民主國家對抗極權主義的前哨站。我們必須成功。

針對大陸的種種威脅，他說，歐洲國家瞭解得很快。去年歐洲各國還將中國視為冉冉升起但友善的強權國家。但自去年底以來，這些歐洲朋友已經認知到中國意圖透過軍事、政治及經濟展現其實力，而其程度已讓他們感到不安。

尤其是香港示威運動事件，他說，中國所展現的危險性不僅是擴張主義，也是對於我們所秉持的價值及民主秩序的威脅。如果再加上中國在歐洲進行的假訊息戰及網路攻擊，這可以說已經是一種混合式戰爭，而台灣已有相似經歷。「歐洲是時候思考應如何與台灣合作，以學習我們的經驗」。

(中時 )