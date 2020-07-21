林映唯對一場兩人在醫院攤牌的對手戲印象深刻。（華映娛樂提供）

《可不可以，你也剛好喜歡我》正式海報。（華映娛樂提供）

陳妤與林映唯（小美）在校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》中，愛上同一個男孩曹佑寧，3人都不得不面對友情的變質與考驗。她們2人因電影私下而結為好友，在陳妤眼中，模特兒出身的林映唯平日就像個美麗的女神，她笑說：「我可能不是很靠譜，但看到她就會有點想保護她。」陳妤也笑自己真的有點像電影中的角色，把林映唯當女王一般看待，「我看到小美就會講一些很奉承，讚美她的話，她都會覺得我很肉麻。像是小美穿上戲服，我就會覺說她很正、漂亮喔！她就會很受不了我。」

不過2人在電中為了心裡同一個所愛而產生衝突，上演多場閨蜜爭執吵架戲碼，林映唯對一場兩人在醫院攤牌的對手戲印象深刻，她表示那是一場很折磨她們的戲，說：「在全場的氣氛下，只要陳妤看著我，我就會忍不住想哭，而且我還要說一些違背內心的話，真的很難受，我們都哭得很慘。」為了撐過困難的演出，讓她們都建立了革命情感，陳妤回憶說：「我都告訴林映唯，幸好跟我一起演的是她，但小美那時候還以為我是為了演出故意先這樣準備情緒，叫我不要那麼『套路』，我好像選錯講這個感受的時機了，其實我是真心的啊！」

《可不可以，你也剛好喜歡我》在上映一個月前公佈最新正式海報，和原著封面一樣，浪漫的蒂芬妮藍為底色，配上書頁圍出的愛心，出現三個主角曹佑寧、陳妤和林映唯三人開心的笑臉，氣氛非常溫暖浪漫。該片定檔情人節8月21日上映。

(中時 )