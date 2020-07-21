Sony 今(21)日在台發表最新BRAVIA Z8H (85”)、A9S(48”)和X9000H (85”/75/65”/55”)系列，以全面升級的規格融合影音、整合娛樂體驗及極簡設計，多款大尺寸螢幕機種陣容齊全，強化全感官沉浸式的觀賞體驗！

全新Z8H 及OLED電視A9S系列皆支援Netflix 校正模式及IMAX Enhanced 規格，加上杜比視界(Dolby Vision) 及全景聲 (Dolby Atmos)規格，打造居家影院級的觀賞品質！兩款系列更具備最新「智慧環境聲光感測技術」，可根據環境自動調節適合的畫面亮度，並可偵測空間陳設調校符合觀看位置的音場；而搭載多款與旗艦機種同級規格的全新4K HDR X9000H 系列，更配備HDMI 2.1規格，可優化反應速度更快的遊戲模式，發揮新世代遊戲器最佳動態表現，實現流暢遊戲體驗！

Z8H 展演8K 視覺體驗 極盡真實

最新日本製BRAVIA 8K HDR 液晶電視Z8H集結Sony的影音技術，透過85吋大螢幕體現了「從鏡頭到客廳」傳遞真實影音的目標。採用「超極真影像處理器X1 旗艦版」影像處理器，發揮電視最佳效能，不僅能提升所有播放訊源至接近8K的逼真解析品質，還可針對不同畫面主體個別強化細節，精細處理立體深度與質感。

針對8K面板傳輸率及亮度較低的狀況，Z8H採用Full Array 全陣列LED背光和區域控光技術，搭配8K 進階版高光感精準背光技術 (X-tended Dynamic Range PRO )進一步增強階調豐富的對比度，展現寫實的明暗層次。

Z8H搭配了更進化的「多音域環繞聲場技術(Acoustic Multi-Audio)」音效技術，並在電視兩側邊框加設最新的震動式 「超能邊框揚聲器」，可驅動音效放送於更符合畫面的發聲位置，改良傳統電視喇叭僅設計於機身下方，而導致音效缺乏立體感的狀況，並同時強化聲壓與穩定音質，營造更符合真實的臨場感！

Z8H延續品牌美學，以極細鋁製金屬，框架出簡約的機身設計，電視底座可隨著擺放桌架大小調整寬、窄配置，搭配單件式喇叭使用也不會影響視線，提供更具彈性的陳設方式；機身背面設計有導線固定器可收納線材，維持簡潔美觀的整體視覺。

OLED電視A9S系列 綻放小空間裡的旗艦美學

2020首款BRAVIA 4K HDR OLED 電視MASTER Series A9S旗艦系列，推出限定48吋螢幕機種，提供更具彈性的收看選擇；小巧輕薄的機身內建與8K Z8H系列同級的「超極真影像處理器X1 旗艦版」，能高效準確地分析影像資訊呈現優質細節，並可獨立驅動超過800萬自發光像素，最佳化OLED 電視影像表現；A9S亦搭載「像素對比增強技術(Pixel Contrast Booster )」可加強明亮區域的色彩與層次，再加上OLED電視獨有的深邃純黑對比，展現光影之美！

A9S承襲Sony BRAVIA OLED電視的「平面聲場技術(Acoustic Surface Audio)」，透過機身後方的致動器讓整個螢幕振動直接發聲，搭配重低音揚聲器，傳遞符合影像主體位置的音效，無論角色對話或是場景音效，都可百分百實現影音合一的立體環繞音場。機身沿用極簡美學的One Slate 一體成型設計，纖細的金屬邊框與底座，不僅最大化觀看視覺，同時也為空間注入流線摩登的風格。

新世代遊戲體驗首選標配！ 4K HDR X9000H 系列

全新日本製X9000H系列提供55~85吋豐富的大尺寸螢幕選擇，搭載「超極真影像處理器X1」和高光感精準背光技術，生動展現畫面細節；X9000H採用Full Array全陣列LED背光和區域控光技術，展現精準豐富的明暗層次；支援杜比視界及全景聲規格並升級支援Netflix校正模式，即使觀賞線上串流影音也能體驗影院級的享受；搭配高階「多音域環繞聲場技術」，結合高音定位揚聲器加上最新「極致平衡揚聲器」，可呈現更清晰的音質並精確調節音效方位，對應畫面與聲音。

BRAVIA多款機種具備連上PlayStation主機就能自動同步設定的便利功能，搭配專為玩家設計的「遊戲模式」，即可享受優化畫面的低延遲效果；全新X9000H更支援HDMI 2.1規格可傳輸4K 120Hz高解析影像，畫面更新率更快，靈敏流暢地表現高速影像與生動細節，發揮新世代遊戲器最佳效能，提升遊戲享受！

智慧視聽享受 一鍵開啟居家娛樂新生活

最新推出的液晶、OLED機種系列皆支援Android智慧影音平台，具備便利快捷的收視機能，可遙控或使用中文語音搜尋功能存取超過5000個應用程式！全新Z8H、A9S機種皆獲得2020 Netflix 推薦電視，可更快速地啟動應用程式，優化觀賞體驗；搭配專業的「Netflix 校正模式」，一鍵即可開啟符合原創的影像調光與色彩，在家就能享受專業級的觀影體驗。iOS使用者亦可透過Apple AirPlay 2，直接將iPhone或MacBook的影像，以最佳畫質投放於BRAVIA機種上，輕鬆放大欣賞喜愛的影片與音訊。

2020 Sony BRAVIA全新 KD-85Z8H (建議售價: NTD 499,900元) 即將於7月23日在台上市、KD-48A9S及KM-X9000H系列將於8月起陸續在台上市，消費者可至Sony官方購物網站查詢產品相關資訊，或洽詢全台Sony直營通路。

(科技)