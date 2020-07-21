教育部體育署「動滋券」昨天凌晨開放登記，雖然上午出現網站卡卡情況，不過後來問題修正，申請變得比較順暢，也有民眾表示今天幫自己和家人申請都相當順暢，體育署表示，截至今天上午8點，已經有超過135萬民眾完成登記，取得抽籤資格。

「動滋券」登記採分流方式，今年7月20日至26日，身分證件末碼為單數（1、3、5、7、9）的民眾，可於周一、三、五、日登記，身分證件末碼為雙數（0、2、4、6、8）則於周二、四、六、日，上「動滋網」進行登記，體育署也建議民眾避開白天尖峰時間進行申請。

動滋券共有400萬份，有500元可以抵用，如果登記人數超過400萬，體育署將於7月28日下午3點半在松山文創園區「2020臺灣運動產業博覽會」電競館及多功能展演廳進行公開抽籤，中籤民眾會獲得一組QR Code，必須現場消費刷QR Code折抵，也可以先線上訂購，再於現場折抵。

(中時 )