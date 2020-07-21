蔡英文總統今天下午參訪新竹市新啟用的動物保護教育園區，與狐狸、肉圓兩隻浪浪互動。（陳育賢攝）

新竹市動物保護教育園區於今年初落成啟用，蔡英文總統21日特別前來參觀，本身即為喵星人之友的蔡總統除了進貓舍親近貓咪外，也與「狐狸」和「肉圓」兩隻傷後復原的浪犬相見歡，蔡英文更藉此呼籲民眾以「認養取代購買」，一起愛護毛小孩。

蔡英文總統今天下午在農委會主委陳吉仲與市長林智堅的陪同下，參訪新竹市新啟用的動物保護教育園區，園方特別請出鎮園之寶浪犬「狐狸」、「肉圓」擔任接待大使。

家中有「2喵3汪」的蔡英文先是觀看了動保區的介紹影片「棕棕的1天」，再與狐狸與肉圓兩隻浪浪見面玩耍，之後再進入貓舍，喜愛毛小孩的小英總統一見到喵星人立刻就打成一片。

林智堅表示，此園區可收容流浪犬250隻、流浪貓150隻，目前認養率約6成，動物住宿區皆可曬到太陽，屋頂也有綠化與雙層屋頂以降溫，此外還有室內外運動空間、動物行為訓練教室、完善醫療設備、全動物區噴霧降溫及消毒設備、動物隔離檢疫措施等齊全的硬體建築。

而4400平方公尺大的園區，是由農委會補助、耗時3年建造，有7成都是戶外活動空間，可讓狗狗盡情奔跑，也設有貓咪專區，以及全方位醫療設備。

蔡英文則表示，在她眼裡，喵星人跟浪浪毛小孩都很漂亮、也很聰明，就像她的家人，這些動物讓他想起家裡的2隻貓咪、3隻狗狗，都一樣需要人疼愛。

她說，中央有動物福利白皮書，但仍要地方積極協助才能實行，今天來到新竹市動保園區，這裡不只是1個動物收容所，更是保護動物的園地，希望毛小孩未來都能有新家。

(中時 )